Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политику

https://static.news.ru/photo/d0600b60-792a-11eb-98e4-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armenia_military_portal

Министерство обороны Армении распространило заявление, касающееся происходящих в стране событий. В ведомстве призвали не втягивать армию в политические процессы.

В размещённом на сайте ведомства тексте говорится, что вооружённые силы полноценно и ответственно обеспечивают безопасность государства вне зависимости от политических процессов.

Требуем воздерживаться от заявлений от имени ВС, не втягивать армию в политические процессы, — подчеркнули военные.

Они попросили не ставить политические интересы выше безопасности государства.

Министерство обороны, вооружённые силы находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы, — заключили в заявлении.

Накануне президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Проект указа об освобождении Гаспаряна от должности был предложен Саркисяну премьер-министром Николом Пашиняном 25 февраля. Президент провёл консультации и встречи с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также высшим командным составом вооружённых сил страны. Кроме того, проект был подробно рассмотрен в аппарате президента и изучен ведущими юристами и независимыми экспертами.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален. Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев, писал NEWS.ru.