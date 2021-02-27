Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политику

Министерство обороны Армении распространило заявление, касающееся происходящих в стране событий. В ведомстве призвали не втягивать армию в политические процессы.
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Требуем воздерживаться от заявлений от имени ВС, не втягивать армию в политические процессы, — подчеркнули военные.
Они попросили не ставить политические интересы выше безопасности государства.
Министерство обороны, вооружённые силы находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы, — заключили в заявлении.
Накануне президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Проект указа об освобождении Гаспаряна от должности был предложен Саркисяну премьер-министром Николом Пашиняном 25 февраля. Президент провёл консультации и встречи с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также высшим командным составом вооружённых сил страны. Кроме того, проект был подробно рассмотрен в аппарате президента и изучен ведущими юристами и независимыми экспертами.
Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален. Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев, писал NEWS.ru.