Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле

Военнослужащие Армении / Фото mil.am

Минобороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об обстреле со стороны Еревана приграничных территорий, сообщается на сайте ведомства. Подчеркнуто, что данная информация не соответствует действительности, а ситуация на границе остается стабильной.

Указанная информация не соответствует действительности. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА, - сообщило Минобороны Армении.

До этого оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле войсками Армении своих военных позиции в населенных пунктах Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района. Отмечалось, что армия республики «предприняла адекватные ответные меры».

Накануне также сообщалось об обстреле со стороны Армении позиции азербайджанской армии рядом с населенным пунктом в Кяльбаджарском районе. Отмечается, что огонь велся с различных позиций государственной границы в направлении населенного пункта Юхари-Зогаллы Басаркечарского района.