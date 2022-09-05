В Армении опровергли заявления Азербайджана об обстреле позиций В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана об обстреле позиций в ночь на 5 сентября

Фото: vk.com/armenia_military_portal

Министерство обороны Армении опровергло сообщение военного ведомства Азербайджана об обстреле позиций в ночь на 5 сентября, сообщается на официальном сайте армянского ведомства. По словам пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, ситуация на границе спокойна и контролируется Вооруженными силами Армении.

Вечером 4 сентября подразделения ВС РА не открывали огня в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны. Ситуация на границе относительно стабильная, она находится под полным контролем ВС РА, — говорится в публикации.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на государственной границе, ответными действиями огонь противника подавлен. Отмечается, что обстрел велся в направлении Кельбаджарского района с позиций в селах Ашагы и Йухары Шоржа Басаркечарского района.

8 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе и в Карабахе, в частности, на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Минобороны Армении в свою очередь опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная.