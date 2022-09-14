Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле машины ФСБ России

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Пункт дислокации ФСБ России в Гегаркуникской области

В Минобороны Армении обвинили Вооруженные силы Азербайджана в обстреле транспортного средства ФСБ России, передает ТАСС. По информации министерства, попавший под огонь автомобиль выполнял гуманитарную миссию в зоне боевой активности. В российских спецслужбах пока не комментировали инцидент.

Противник нанес удары по транспортному средству ФСБ РФ, которая выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий, — сообщили в ведомстве.

«Интерфакс», ссылаясь на Минобороны Армении, сообщает, что ВС Азербайджана совершили артобстрел по пункту дислокации погранвойск ФСБ России в Гегаркуникской области на востоке республики. Из-за этого пограничники покинули место дислокации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что несмотря на достигнутые с армянской стороной договоренности и попытки Баку стабилизировать ситуацию, Ереван продолжает нарушать режим прекращения огня. Он подчеркнул, что Баку поддерживает мирную повестку как продолжение дискуссий, состоявшихся в Брюсселе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.