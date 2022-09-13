Минобороны Армении обвинило Баку в продолжении обстрелов

Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

Армянский военнослужащий

Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана продолжают вести обстрелы приграничных населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, однако интенсивность боевых действий на границе двух стран снизилась. В ведомстве добавили, что Баку использует силы спецназа, пытаясь «обеспечить продвижение вперед».

По состоянию на 18:00 (17:00 мск. — NEWS.ru) ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Хотя о стабилизации ситуации говорить пока рано, интенсивность обстрелов, зафиксированных среди ночи, значительно ослабла. Противник продолжает обстреливать приграничные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, — заявил представитель Минобороны РА.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.

Позднее Ереван обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что Ереван ожидает от членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действенных мер относительно сохранения территориальной целостности и суверенитета республики.