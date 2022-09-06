Минобороны Армении обвинило Азербайджан в гибели военного на границе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Военнослужащие Армении

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в гибели военного на границе вечером 5 сентября. Как сообщается на сайте министерства, в восточной части армяно-азербайджанской границы в результате обстрела противника был смертельно ранен младший сержант Арман Гагики Саргсян. По данному факту ведется следствие.

Министерство обороны разделяет тяжелую скорбь утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам и однополчанам Армана Саргсяна, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на государственной границе, ответными действиями огонь противника подавлен. Отмечается, что обстрел велся в направлении Кельбаджарского района с позиций в селах Ашагы и Йухары Шоржа Басаркечарского района. Впоследствии Министерство обороны Армении опровергло данное сообщение, заявив, что ситуация на границе спокойна и контролируется Вооруженными силами Армении.