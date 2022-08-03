Минобороны Армении: напряженности на границе с Азербайджаном нет

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Военнослужащий армии Армении

В Министерстве обороны Армении заявили об отсутствии напряженности на армяно-азербайджанской границе, сообщает Telegram-канал Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Арама Торосяна. По его словам, обстановка в приграничной зоне нормальная.

Напряженности на армяно-азербайджанской границе на данный момент нет. Обстановка нормальная, — заявил Торосян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские вооруженные формирования открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района, где временно дислоцируются российские миротворцы. По данным ведомства, в результате обстрела от пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы Анар Кязымов.

2 августа в Минобороны России заявили, что представитель армянских формирований в Карабахе получил ранение в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных.