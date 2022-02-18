Минкульт Украины внёс в чёрный список телеведущего Дмитрия Киселёва

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности, телеведущего и генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, передаёт РИА Новости. Решение было принято по инициативе национального совета страны по вопросам телевидения и радиовещания, где напомнили, что первые санкции в отношении журналиста были введены ещё в 2014 году.

Киселёв Дмитрий Константинович (с 17.02.2022), — говорится в сообщении на сайте Минкульта.

В национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что телеведущий признан лицом, «угрожающим миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности» Украины в 2014 году. В 2018 году указом Петра Порошенко он был бессрочно внесён в санкционный список.

В ноябре 2021 года Минкульт Украины внес в чёрный список шоумена Максима Галкина. Инициатором стала Служба безопасности Украины.

Чёрный список деятелей культуры Минкульт начал публиковать в августе 2015 года. Попадающим в него артистам запрещён въезд на территорию страны и гастрольная деятельность. В списке числятся россияне Анастасия Бакланова, Павел Бoгомолов, Татьяна Бурнaкина, Илья Власов, Сергей Воробьёв, Константин Гапонов и другие.