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Минкульт Белоруссии предпочёл Евровидению «Славянский базар в Витебске»

15:02, 28 марта 2021 135
Фото: festivalvitebsk/facebook.com

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич прокомментировал отстранение страны от международного песенного конкурса «Евровидение». По его словам, эта площадка в последнее время «стала подменять общечеловеческие понятия», а в РБ есть фестиваль «Славянский базар в Витебске».

Он уверен, что витебский конкурс демонстрирует настоящее мастерство исполнителей.

Мы гордимся, что наша страна становится вот такой прекрасной площадкой. А тут (в случае с Евровидением. — NEWS.ru) мы понимаем, что, наверное, дело <...> не в песне, а дело в другом. Время, считаю, всё расставит по своим местам, — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Чиновник отметил, что не стал бы переживать насчёт дисквалификации белорусских исполнителей в Евровидении.

Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, — добавил он.

Ранее Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко и выступает против оппозиции. Организаторы Евровидения заявили, что такая композиция может подорвать репутацию Европейского вещательного союза. В связи с этим белорусскому вещателю, отправившему композицию, направили письмо с требованием отправить изменённую или новую песню.

Белоруссия отправила новую песню, однако организаторы снова сочли её нарушающей правила конкурса. После этого страну полностью отстранили от соревнования, писал NEWS.ru.

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