Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Главы оборонных ведомств России и Армении Сергей Шойгу и Давид Тоноян провели телефонный разговор.
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Тоноян поблагодарил Шойгу за оперативное и эффективное развёртывание контингента миротворцев, а также за организацию обмена пленными и телами погибших. Министр обороны Армении поддержал инициативу создания в Нагорном Карабахе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займётся вопросами восстановления инфраструктуры, поиском пропавших без вести и координацией деятельности различных организаций в гуманитарной сфере.
В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.
18 ноября оппозиционные партии бойкотировали заседание парламента Армении, требуя немедленного осуждения трёхстороннего соглашения по Карабаху, передавал NEWS.ru.