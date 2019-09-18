Главой МИД Республики Казахстан назначили бывшего замруководителя ведомства Мухтара Тлеуберди. Указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности, — говорится на
сайтеказахстанского лидера.
С 2016 года Тлеуберди занимал должность первого заместителя главы МИД Казахстана. Он также был послом республики в Швейцарии, Малайзии и других странах.
В начале сентября старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева переизбрана на должность председателя верхней палаты парламента республики, писал News.ru.