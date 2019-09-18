Фото: mfa.kz

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран. Об этом заявил посол Минска Владимир Семашко.

До 1 ноября этого года должны быть разработаны дорожные карты, их 31 по разным направлениям, — добавил дипломат, комментируя РИА Новости ближайшие планы по этому вопросу. Ранее в «Коммерсанте»...