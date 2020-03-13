Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная с 2009 года владеет квартирой в России.
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Лазебная также указала в декларации родительский дом с участком и квартиру в Киевской области, одну квартиру в личном владении в Киеве и две — в собственности мужа.
Новый состав украинского кабмина Верховная рада утвердила 4 марта. Трём членам старого кабинета удалось сохранить свои позиции — главе Министерства инфраструктуры Владиславу Криклию, министру юстиции Денису Малюське и министру внутренних дел Арсену Авакову.
Как ранее передавал NEWS.ru, в швейцарских СМИ появилась публикация, в которой утверждается, что перестановки в украинском правительстве отпугнули иностранных инвесторов.
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