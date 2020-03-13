https://static.news.ru/photo/74ae36a2-653f-11ea-ae05-fa163e074e61_660.jpg Марина Лазебная Фото: marina.lazebna/facebook.com

Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная с 2009 года владеет квартирой в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию политика. В документе не указан российский регион, в котором находится недвижимость Лазебной. Площадь квартиры министра составляет 31,7 кв. м.

Лазебная также указала в декларации родительский дом с участком и квартиру в Киевской области, одну квартиру в личном владении в Киеве и две — в собственности мужа.

Новый состав украинского кабмина Верховная рада утвердила 4 марта. Трём членам старого кабинета удалось сохранить свои позиции — главе Министерства инфраструктуры Владиславу Криклию, министру юстиции Денису Малюське и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Как ранее передавал NEWS.ru, в швейцарских СМИ появилась публикация, в которой утверждается, что перестановки в украинском правительстве отпугнули иностранных инвесторов.