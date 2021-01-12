Министр здравоохранения Украины призвал продлить локдаун в стране

https://static.news.ru/photo/6c6d1980-5504-11eb-b8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что считает необходимым не отменять режим локдауна в стране после 24 января.

Украинские власти ранее ввели усиленные карантинные меры для упреждения распространения COVID-19 на период с 8 по 24 января. При этом до 28 февраля был продлён срок действия режима чрезвычайной ситуации. В период локдауна на Украине не работают школы и вузы, запрещено проведение массовых мероприятий. Прекратили работу рынки, развлекательные заведения и учреждения культуры.

Степанова в ходе интервью «24 каналу» спросили , есть ли основания для продления локдауна.

Обязательно есть. Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны за продление этого карантина и именно в таких обстоятельствах, которые есть, — ответил министр.

Он пояснил, что опасается роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, так как во время праздников украинцы собирались большими компаниями.

Кроме того, по словам главы Минздрава, в зимний период традиционно растёт заболеваемость ОРВИ, в том числе гриппом.

Ранее председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко рассказал, что большинство тестов на коронавирус, используемых украинскими медиками, изготавливаются в России, передавал NEWS.ru.