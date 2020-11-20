Министр труда Армении отправлена в отставку

https://static.news.ru/photo/a1883816-2b10-11eb-a35e-fa163e074e61_660.jpg Заруи Батоян Фото: gov.am

Министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян уволена с должности.

По данным местных СМИ, на пост руководителя ведомства будет назначен экономист и советник премьера Армении на общественных началах Месроп Аракелян.

Сообщается также, что новым главой МЧС будет назначен командующий Пятым армейским корпусом Андраник Пилоян. Ранее министр по чрезвычайным ситуациям страны Феликс Цолакян заявил о своей отставке, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, накануне глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку. Руководство вооружённых сил страны подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Нагорном Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна является частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян. Ранее он уволил главу МИД Зограба Мнацаканяна и руководителя МЧС Феликса Цолакяна.

Что касается преемника Тонояна, то Вагаршак Арутюнян был уволен с поста главы Минобороны в 2000 году после конфликта с президентом Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте. В разное время Арутюнян был замглавы МВД страны, заместителем начальника штаба Главного командования объединённых вооружённых сил стран СНГ, замначальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.