Министр обороны РФ Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где он со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, а также встретится с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость — 2022». В ходе рабочего визита министр обороны РФ будет принят президентом Республики Александром Лукашенко, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в планы Шойгу также входят ознакомление с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложение венка к Вечному огню.

Силы реагирования Союзного государства в 2022 году проверяются в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Белоруссии должны быть созданы группировки войск. На следующем этапе, который завершится 20 февраля, военнослужащие двух стран совместно проведут учения «Союзная решимость — 2022».

Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Он добавил, что у обострения между Москвой и Киевом нет заинтересантов в регионе.

Ранее Шойгу сообщил, что войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства были переброшены на расстояние до 10 тысяч километров. Также были перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны.