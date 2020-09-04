Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

https://static.news.ru/photo/b629fd8e-eeb8-11ea-94ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Деструктивные силы в Белоруссии пытались неконституционным путём сменить власть. Им оказывали поддержку власти Литвы, Польши, Чехии, Украины и Польши. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ, которое прошло в Москве.

Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти, — приводит слова Хренина пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, органы государственного управления действовали слаженно, что позволило спасти государство от произвола и беззакония. Хренин отметил, что ряд сил на Западе переходит к ведению гибридной войны против Белоруссии. Для этого используется меры дипломатического, политического и экономического давления. Министр подчеркнул, что это произошло после провала цветной революции в Белоруссии.

Хренин поблагодарил руководство России, Китая и других государств, которые оказали помощь властям республики в непростое для неё время.

NEWS.ru писал, что Лукашенко распорядился усилить охрану госграницы по всему периметру страны. Он поручил военным уделить внимание передвижению войск НАТО в Польше и Литве. Белорусские подразделения на западной границе страны были приведены в полную боевую готовность.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Вышедшие на улицы люди протестуют против результатов президентских выборов, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов, его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.