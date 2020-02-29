Армия Азербайджана в соответствии с планом подготовки на 2020 год проведёт командно-штабные учения со 2 по 6 марта.
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В ходе учений также будут отработаны меры по своевременному обеспечению войск, в том числе и информационному, и рассмотрены вопросы применения современных средств управления армейскими подразделениями и вооружением.
29 февраля, как писал NEWS.ru, начались крупные армейские учения США в Европе при участии союзников Вашингтона по НАТО. В манёврах примет участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч — из Соединённых Штатов. Первые военнослужащие уже прибыли в Польшу, где пройдёт первый этап учений.
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