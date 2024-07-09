Министр экономики Киргизии назвал вызовы, которые встали перед ШОС Министр экономики Киргизии Амангельдиев призвал создать финансовый институт ШОС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Данияр Амангельдиев

Создание таких институтов, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), сопряжено с такими вызовами, как согласование интересов всех стран-участниц, обеспечение прозрачности и эффективности управления, а также поддержание их финансовой устойчивости, заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев, выступая на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, особенно актуален вопрос создания единого финансового института.

Необходимо отметить, что уже в течение долгого времени обсуждается вопрос создания данных институтов (финансовой устойчивости. — NEWS.ru), учитывая, что проект соглашения по созданию данных институтов находится на стадии обсуждения сторонами. Следует, конечно, ускорить продвижение данного вопроса, который является одним из наиболее важных вопросов в экономической составляющей нашей организации, а именно — внедрение эффективных финансовых механизмов путем создания банка развития или фонда развития ШОС, — отметил он.

Амангельдиев назвал беспрецедентными санкции, которые страны Запада ввели против стран ШОС, подчеркнув, что ограничения ставят под удар экономики всех участников объединения. По его словам, ШОС стала организацией, которая должна генерировать свои идеи и инновации. Добиться этого можно лишь путем финансовых коопераций, выразил уверенность он.

Поэтому на повестке дня стоит вопрос относительно финансовых расчетов, создания единой системы бюджетной политики, налоговой политики, в целом таможенно-тарифной политики. Я думаю, что это как раз-таки один из высших пиков интеграционных процессов в целом. Поэтому актуальность создания единого финансового института неоспорима на сегодняшний день, — заключил Амангельдиев.

Ранее глава министерства Антон Алиханов сообщил, что Министерство промышленности и торговли России развивает три направления для решения проблемы занятости в промышленности. По его словам, речь идет о развитии профессионального образования, создании передовых инженерных школ, а также роботизации и автоматизации промышленности.