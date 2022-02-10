Мининформации Белоруссии заблокировало сайт TJournal

В Белоруссии заблокировали сайт российского издания TJournal, заявили в редакции. Отмечается, что решение о блокировке приняло Министерство информации страны, о её причинах не сообщается. Пользователи пожаловались на то, что сайт перестал работать на сетях МТС и «Белтелекома» 9 февраля, в тот же день он был внесён в «запрещённый» список Мининфо.

TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии, — сказал главред издания Сергей Звезда.

Издание отмечает, что пользователи из Белоруссии являются третьими по активности и посещаемости сайта после юзеров из России и Украины.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор рассматривает возможность ограничений в отношении американского видеохостинга YouTube. Причиной ведомство называет систематическую блокировку российских СМИ, включая канал RT DE — RT auf Sendung в день его запуска.

По данным Роскомнадзора на ноябрь 2021 года, с 2020 года было зафиксировано более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок. Чаще всего цензуре подвергались Sputnik, RT, Anna News. Почти 50% цензурных актов совершались на YouTube.