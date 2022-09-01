Российский миллиардер решил отказаться от гражданства и переехать в Карабах Миллиардер Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переезде в Карабах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Рубен Варданян объявил на своем канале в YouTube о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. Он назвал этот шаг непростым, но правильным. В 2021 году он занял 116 строчку в списке богатейших людей России. Его состояние оценивалось в $1 млрд, передает РБК.

Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах (армянское название непризнанного образования на территории Карабаха. — NEWS.ru) как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно, — сказал он.

Свое состояние Варданян передаст в семейный фонд, в управление партнерам. Свой переезд миллиардер объяснил желанием поддержать местных жителей, отмечает РБК.

Вaрданян — российский миллиардер армянского происхождения. Он родился 25 мая 1968 года в Ереване, где окончил школу с золотой медалью.

В 1991-м вместе с американцем Петером Дерби Вaрданян создал брокерскую компанию «Тройка Диалог», которую в 2011 году продал Cбербанку за $1,4 млрд. В 1992-м с отличием окончил экономичеcкий факультет МГУ, отслужив в армии СССР после первого курса.

Бизнесмен входил в разное время в советы директоров ряда российских компаний, в том числе «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и НОВАТЭКа. Вaрданян — один из учредителей Школы управления «Сколково» и основатель школы UWC Dilijan College в армянском Дилижане — международной школы-пансиона для учеников 16–18 лет, где ведется преподавание по международной программе IB.

О планах заняться политической карьерой в Армении Вaрданян заявлял в октябре 2021 года. Он допустил, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.