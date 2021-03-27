https://static.news.ru/photo/03f78208-8efe-11eb-bdf4-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Новая национальная стратегия военной безопасности Украины не приведёт страну к окончанию войны и процветанию. Как считает депутат Госдумы Елена Панина, подписание этого документа лишь говорит о несостоятельности Владимира Зеленского как украинского лидера.

Надежды миллионов украинцев на то, что Зеленский прекратит войну и превратит Украину в «классную европейскую страну», не сбылись. Вместо этого официальный Киев отказывается выполнять Минские соглашения, нарастает эскалация на линии разграничения, страна погружается в милитаристский психоз, — приводит слова Паниной РИА Новости.

По словам депутата, украинской молодёжи ещё семь лет назад обещали европейское будущее. Сейчас вместо этого готовится всеобщая мобилизация. Панина замечает, что Зеленский из комика, «дарившего позитивные эмоции», превращается в «персонажа мрачного геополитического триллера».

В субботу, 27 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. Такой вывод следует из анализа подписанной им новой национальной стратегии военной безопасности.

Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе 10 раз, а «территориальная оборона» — 34 раза. Основой стратегии является ведение всенародной войны — и партизанского типа, и общевойсковой, подчёркивает издание.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский является последователем Анатолия Чубайса, который в 90-е годы в России реализовывал программу приватизации. Об этом заявил глава Центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, добавив, что спасти Украину может президент РФ Владимир Путин.