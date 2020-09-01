Милиция пресекла в Минске студенческие акции протеста

https://static.news.ru/photo/f93fdd2c-ec39-11ea-9a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Минске милиция не дала студентам Белорусского государственного университета и Лингвистического университета провести акции протеста в Минске.

Как сообщает РИА Новости, студенты находились напротив здания БГУ, около площади Независимости. Молодые люди кричали лозунги и аплодировали. Рядом с ними стояло небольшое количество силовиков. Они просили студентов разойтись, но те никак не реагировали на призывы милиционеров.

На помощь силовикам приехал автобус с милицией, из которого вышли несколько правоохранителей. После этого одна часть студентов покинула площадь, уйдя в переход станции метро «Площадь Ленина», другая скрылась в здании учебного учреждения. После этого силовики уехали.

Студенты Лингвистического университета испугались четырёх сотрудников ОМОНа. Когда милиционеры подошли к протестующим, те бросились врассыпную, часть убежали в здание университета. Другие остались стоять снаружи. Студентов просили разойтись, но они не реагировали. Тогда часть из них загнали внутрь учреждения силой, а затем закрыли входную дверь на ключ. Обошлось без задержаний.

NEWS.ru писал, что 31 августа возле Красного костёла в Минске женщины выстроились в «цепь солидарности». Когда к ним подошли несколько бойцов ОМОНа, протестующие начали водить хоровод. В руке одной из женщин был бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусских протестов.