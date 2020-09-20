Милиция подтвердила применение в Бресте слезоточивого газа

https://static.news.ru/photo/85d9fc9a-fb53-11ea-b397-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Белорусские силовики действительно распыляли слезоточивый газ во время акций протеста в Бресте, чтобы пресечь противоправные действия со стороны митингующих. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Подтверждаем, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также есть задержанные за нарушение закона о массовых мероприятиях, — сказала она ТАСС.

Поводом для комментария МВД стало видео, разошедшееся по Telegram-каналам. На нём бойцы ОМОН идут на группу демонстрантов. В этот момент один из силовиков с чем-то похожим на баллончик подходит к ним практически вплотную и распыляет его содержимое прямо в лица людей. После этого силовики начинают задерживать людей. Как утверждают паблики, видео снято в Бресте.

В воскресенье во многих городах Белоруссии люди вышли на акции протеста. Наиболее масштабные митинги проходят в Минске. При этом наблюдатели отмечают, что сегодняшняя акция протеста в Минске оказалась не такой многочисленной, как демонстрации, проходившие в предыдущие воскресные дни. По некоторым оценкам, на так называемый марш справедливости вышло менее 100 тысяч человек.

Планировалось, что они пройдут через президентский дворец к Верховному суду, чтобы оставить там портреты чиновников, которые, по их мнению, заслуживают трибунала. Однако за несколько часов до мероприятия центр города наводнили силовики. По улицам белорусской столицы начала ездить военная техника. Часть города перегородили колючей проволокой и металлическими ограждениями. Теперь оппозиционные Telegram-каналы призывают людей собраться возле стелы «Минск — город герой» и у станции метро «Немига».

Как писал NEWS.ru, полиция проверяет паспорта собравшихся у посольства Белоруссии в Москве.