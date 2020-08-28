Милиция Минска отпустила журналистов «Радио Свобода»

https://static.news.ru/photo/80ec8304-ea20-11ea-b386-fa163e074e61_660.jpg Алесь Пилецкий Фото: alespilecki/facebook.com

Журналисты из белорусского бюро «Радио Свобода» Андрей Рабчик и Алесь Пилецкий, задержанные милицией в ходе акции протеста, отпущены.

Об этом Пилецкий написал в Facebook. В Минске 29 августа прошёл женский марш солидарности. В нём приняли участие около 10 тысяч человек, по оценкам СМИ. Правоохранители требовали от собравшихся разойтись, однако те не подчинялись требованию. Тогда силовики попытались задержать нескольких мужчин, которые также вышли на акцию протеста, однако толпа женщин отстояла их. Колонна прошла по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа.

Как писал NEWS.ru, в ходе марша были задержаны несколько журналистов. Кроме Пилецкого и Рабчика, среди задержанных оказался журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский.

Протестные акции в Белоруссии не утихают с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.