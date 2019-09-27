Когда вернувшийся из Минска Михаил Бабич, наконец, получил новое назначение, многие эксперты отчего-то решили, что на его карьере можно поставить крест: мол, приземлили лихого посла на кресло одного из замов Максима Орешкина. А этих замов у министра чуть ли не двузначное число. Спор, собственно шёл о том, в какой мере пост заместителя министра экономического развития можно считать адекватным наработанному опыту и статусу в недавнем прошлом не только посла в Белоруссии, но и полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Однако уже тогда было ясно, что определить, насколько нынешняя позиция Бабича временная и есть ли основания её считать стартовой площадкой для новых назначений, можно только с течением времени. К тому же был важен даже не сам пост, но тематика, которая за ним закреплена. А фактически в Москве экс-посол продолжил дело, наделавшее немало шума в Минске. Поскольку порученный ему аудит всего комплекса договоренности со странами СНГ, неминуемо в значительной степени включает и продолжение линии, которую с таким напором проводил в Белоруссии. Однако в новой ситуации театром деятельности Бабича стало всё СНГ, включая и Украину

И, собственно, не секрет, что нынешние обнародованные планы по дальнейшей экономической интеграции России и Белоруссии, которые будут парафированы президентами в ближайшем декабре — это во многом следствие жесткого нажима Бабича, раскачавшего тамошний истеблишмент. А раз есть результат, то есть стимул расширять компетенцию эффективного политика.

Так вот, по появившейся информации, в Минэкономразвитии создается при кураторстве Бабича структура, которая будет заниматься гражданским обществом, взаимодействием с НКО и совместными проектами с правозащитниками в ближнем зарубежье, но с акцентом именно на украинском направлении. Иными словами, в министерстве помимо чисто экономического взаимоотношения с бывшими советскими сёстрами-республиками должны быть люди, охватывающие и гуманитарные аспекты сотрудничества.

Так что, в целом, сам факт расширения компетенции Бабича подтверждает лишний раз, что его работой в Минске остались очень довольны, поскольку он чётко выполнил те инструкции, которые ему были даны в Кремле.Но весьма символично, что появление информации о создании новой структуры в министерстве совпало с уходом из МИДа в сенат Григория Карасина, который и курировал гуманитарные аспекты взаимоотношений с постсоветскими странами. Теперь на его месте куда менее известный Евгений Иванов, который явно не обладает таким же аппаратным весом, как Бабич. Но, судя по всему, конкурировать Бабичу и новой структуре придется с АП и аппаратом помощника резидента Владислава Суркова. И в такой конкуренции вполне может родиться истина.

Иными словами, у нас теперь несколько мозговых центров, разрабатывающих концепции, как минимум, сохранения нашего влияния на постсоветском пространстве. А, как максимум, усиления воздействия через институты гражданского общества.