МИД Таджикистана вызвал российского посла «Азия-Плюс»: МИД Таджикистана вручил ноту послу России Григорьеву

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Семен Григорьев

МИД Таджикистана вызвал российского посла в республике Семена Григорьева и вручил ноту из-за «нарушения» прав своих граждан в РФ, сообщает «Азия-Плюс». Как уточнил глава департамента информации МИД республики Шохин Самади, в ноте выражена обеспокоенность властей Таджикистана.

В ней констатировалась серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод, — подчеркнул Самади.

Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ, заявили в МИД страны по итогам встречи замглавы ведомства Содика Имоми с послом России Семеном Григорьевым. Там отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель.

Также МИД республики посоветовал гражданам временно отказаться от посещения России. В качестве причины в ведомстве назвали то, что более 900 граждан Таджикистана оказались в зоне временного содержания московского аэропорта Внуково без обеспечения надлежащих санитарных условий. В МИД также назвали сложной ситуацию в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. По его данным, в зонах содержания иностранцев находились десятки граждан Таджикистана.