МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе» МИД Таджикистана: наказание должны нести все причастные к атаке на «Крокус»

Таджикистан считает, что за теракт в «Крокус Сити Холле» наказание должны понести как исполнители, так и организаторы, и заказчики, и пособники преступления, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Сироджиддина Мухриддина, опубликованном на сайте ведомства. По его словам, актуальность повышения эффективности Антитеррористического центра СНГ назрела.

Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдет беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления, — заявил на заседании Совета глав МИД СНГ в Минске Мухриддин.

Министр добавил, что Таджикистан 30 лет стоит лицом к лицу с беспрецедентными вызовами безопасности. Он добавил, что на пространство СНГ могут оказывать влияние события в Афганистане.

Вечером 22 марта террористы открыли огонь из автоматического оружия по посетителям «Крокус Сити Холла». Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали на следующий день, их отправили в СИЗО. Помимо них, под стражу заключили предполагаемых пособников, некоторые из которых обжаловали арест.