МИД Таджикистана разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок в Россию МИД Таджикистана: больше 900 граждан застряли на границе в аэропорту Внуково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 900 граждан Таджикистана по состоянию на вечер 27 апреля оказались в зоне временного содержания московского аэропорта Внуково без обеспечения надлежащих санитарных условий, сообщает пресс-служба МИД республики, поясняя рекомендацию к местным жителям отказаться от въезда в Россию. В ведомстве утверждают, что среди людей, которые ожидают разрешения на пересечение границы, есть студенты, учащиеся в российских вузах на бюджетных местах.

По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан Международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана. Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот правительства Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В МИД Таджикистана отметили, что из общего числа граждан, застрявших в аэропорту, паспортный контроль удалось пройти лишь 322 пассажирам, еще 306 человек будут внесены в списки на выдворение. При этом всего во въезде отказали 27 людям, их депортируют.

Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, — утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве также назвали сложной ситуацию в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. По его данным, в зонах содержания иностранцев находятся десятки граждан Таджикистана. МИД отметил, что таджикистанские дипломаты вместе с представителями диаспоры доставляют горячее питание в аэропорт Внуково.

Кроме того, в целях оказания необходимой помощи соотечественникам на месте консульской службой диппредставительства Таджикистана в Москве открыт круглосуточный оперативный штаб, — добавили в пресс-службе.

МИД республики ранее опубликовал рекомендацию к гражданам Таджикистана временно не въезжать в Россию. Причины такого решения до этого момента не указывались.