МИД России оценил приостановку финансирования ОДКБ Арменией МИД России: приостановка финансирования ОДКБ Арменией не стала трагедией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В МИД России не считают приостановку финансирования ОДКБ со стороны Армении трагедией, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра Александра Панкина. После сессии международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» чиновник отметил, что организация продолжает жить.

На самом деле приостановление финансирования — это не трагедия, организация продолжает жить. Армения не выходит из ОДКБ. Она продолжает работать, — подчеркнул Панкин.

По его словам, в жизни Организации Договора коллективной безопасности бывали ситуации, когда страны-участницы задерживали взносы или выплачивали их частями. Замминистра уточнил, что большую обеспокоенность с военно-политической точки зрения вызывает дальнейший курс Еревана в отношении ОДКБ. По мнению Панкина, он будет определяться национальными интересами Армении, «которые она должна хорошо представлять и понимать», а также возможностями обеспечения безопасности страны.

Ранее политолог Алексей Макаркин рассказал NEWS.ru, что Армения не может вступить в Евросоюз, потому что является членом ОДКБ и Евразийского экономического союза. По его словам, для начала Еревану нужно получить статус кандидата в ЕС и начать переговоры по всем условиям.