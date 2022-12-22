МИД России: Ереван отказался от запланированной встречи по мирному договору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Лавров выразил сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

Обсуждена ситуация в зоне ответственности Российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе. С.В.Лавровым подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании кабмина, что миротворческий контингент РФ не выполняет свои функции по контролю за Лачинским коридором. По его словам, в Карабах и Лачинский коридор нужно отправить миссию по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.