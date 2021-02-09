МИД РФ: Запад не должен заниматься изменением жизни в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/05750d30-6b72-11eb-8b3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия сама, без участия Запада, должна воплотить в жизнь необходимые внутриполитические изменения, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Безусловно, в Белоруссии назрели определённые изменения внутриполитического характера <...>. Исходим из того, что только белорусский народ и его легитимные представители, а не самозваные «лидеры демократических сил» и их западные кураторы вправе решать судьбу своей страны, — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, официальный Минск заявил о своей готовности выслушать мнения конструктивно настроенных сил, поддерживающих консолидацию граждан и постепенное социально-экономическое и общественно-политическое развитие государства. Данные проблемы власти РБ смогут обсудить во время VI Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11–12 февраля 2021 года. Мероприятия пройдут в столице Белоруссии.

Он добавил, что власти России не вынашивают планов воссоздания Советского Союза. Однако добавил, что некоторые резкие изменения в бывших республиках СССР напрямую затрагивают интересы Кремля.

Москва последовательно выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми постсоветскими странами, опираясь на имеющиеся традиционные связи в самых различных сферах, — считает Руденко.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия самостоятельно способна решить внутренние проблемы, не прибегая к вмешательству и помощи извне. По её словам, ни одно суверенное государство, не имеющее отношения к внутренней повестке другой страны, не должно пытаться влиять на обстановку в РФ. В каждой стране власть, народ и общество решают собственные проблемы своими силами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ является одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Об этом он рассказал в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.