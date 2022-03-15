МИД РФ: вопрос о возвращении Донбасса в состав Украины должны решить жители
Решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями республик, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, на протяжении нескольких лет Киев делал всё, чтобы исключить возвращение Донбасса в состав Украины.
Полищук
Поэтому думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик, — добавил представитель МИД России.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что большинство западных СМИ навязывают своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине и выставляют Россию страной-агрессором. Так, американские телеканалы не показали 14 марта ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку, создавая тем самым ощущение, что это никого не волнует. Посол выразил надежду на то, что пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе.