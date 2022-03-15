МИД РФ: вопрос о возвращении Донбасса в состав Украины должны решить жители

Решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями республик, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, на протяжении нескольких лет Киев делал всё, чтобы исключить возвращение Донбасса в состав Украины.

Полищук уточнил , что Россия на протяжении семи с половиной лет добивалась выполнения Минских соглашений, смысл которых заключался в реинтеграции Донбасса на условиях особого статуса и соблюдения прав и интересов граждан, на что ДНР и ЛНР первоначально были согласны. Однако вместо выполнения соглашений украинские власти держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде и ежедневно обстреливали его, а в начале нынешнего года начали готовить силовой захват республик. Этим и были вызваны как признание суверенитета ДНР и ЛНР, так и дальнейшие действия РФ на Украине.

Поэтому думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик, — добавил представитель МИД России.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что большинство западных СМИ навязывают своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине и выставляют Россию страной-агрессором. Так, американские телеканалы не показали 14 марта ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку, создавая тем самым ощущение, что это никого не волнует. Посол выразил надежду на то, что пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе.