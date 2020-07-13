МИД РФ прокомментировал обострение ситуации между Баку и Ереваном

https://static.news.ru/photo/82e5bdc6-c4fd-11ea-a813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском МИД прокомментировали увеличение напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты заявили, что Москва считает недопустимой дальнейшую эскалацию конфликта, поскольку она создаёт угрозу безопасности региона.

По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших, — указано в сообщении.

Российская сторона призвала противоборствующие стороны проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. МИД России в свою очередь готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате атаки армянских подразделений на участке границы с Товузским районом Азербайджана 12 июля погибли четверо азербайджанских военнослужащих. Помощник президента республики Хикмет Гаджиев отметил, что Армения целенаправленно скомпрометировала установленный режим прекращения огня, воспользовавшись ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа. В Баку считают произошедшее военной провокацией.