МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе к возобновлению переговоров

https://static.news.ru/photo/2cd2d598-1f6d-11eb-855d-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе к максимальной сдержанности и реальным шагам по прекращению огня.

Позицию Москвы выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. По её словам, обстановка в Нагорном Карабахе оставалась напряжённой в последнюю неделю, отмечались бои по всей линии соприкосновения сторон. Москва отмечает, что целями ударов иногда становились гражданские объекты.

Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил. Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряжённости и возобновлению переговоров с целью достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов, — цитирует её РИА Новости.

Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения избегает конкретики в переговорах по Карабаху. Политик отметил, что Ереван говорит «только о самоопределении», что не является компромиссной позицией и далеко от конкретных предложений.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.