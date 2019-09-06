https://static.news.ru/photo/b3e15592-d161-11e9-b799-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство иностранных дел РФ считает обмен задержанными лицами между Россией и Украиной очень важным шагом, но призывает поддерживать настрой на решение проблем, а не на их усугубление.

Позицию ведомства озвучила официальный представитель Мария Захарова на своей странице в Facebook . По её словам, обмен стал возможен из-за наличия у сторон политической воли и благодаря кропотливой работе.

Захарова призвала Украину оставить в прошлом привычку винить Россию во всех своих бедах. Представитель МИДа отметила, что лучший алгоритм действий по решению проблем — это предпринимать конкретные шаги в нужном направлении, а не заниматься антироссийской риторикой.

Как ранее передавал News.ru, 7 сентября состоялся неоднократно срывавшийся и откладывавшийся обмен задержанными лицами между Россией и Украиной. Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.