Министерство иностранных дел РФ считает обмен задержанными лицами между Россией и Украиной очень важным шагом, но призывает поддерживать настрой на решение проблем, а не на их усугубление.
Позицию ведомства озвучила официальный представитель Мария Захарова на своей странице в
Захарова призвала Украину оставить в прошлом привычку винить Россию во всех своих бедах. Представитель МИДа отметила, что лучший алгоритм действий по решению проблем — это предпринимать конкретные шаги в нужном направлении, а не заниматься антироссийской риторикой.
Как ранее передавал News.ru, 7 сентября состоялся неоднократно срывавшийся и откладывавшийся обмен задержанными лицами между Россией и Украиной. Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.