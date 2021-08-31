МИД РФ призвал Азербайджан освободить всех армянских военнопленных

️Россия призывает азербайджанскую сторону освободить всех армянских военнопленных без каких-либо условий. Заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Его слова приводит ТАСС.

Мы этот сигнал [по обмену всех на всех] посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий, — заявил глава МИД РФ.

В ходе встречи министры договорились не ослаблять внимание к усилиям по устранению взаимных раздражителей в отношениях Армении и Азербайджана.

Ранее Лавров заявил, что Баку и Еревану необходимо существенно умерить риторику по отношению друг к другу для окончательного мирного урегулирования ситуации в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.