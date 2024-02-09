МИД РФ поприветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поприветствовала успешное проведение президентских выборов в Азербайджане, на которых одержал победу действующий глава государства Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба ведомства. Она добавила, что оценки западных стран выглядели ангажированными на фоне того, что за гонкой наблюдали 148 российских представителей.

На этом фоне исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса. Приветствуем успешное проведение выборов в Азербайджане, — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджаном.

Ранее Захарова процитировала отчет ОБСЕ по выборам в Азербайджане, отметив, что документ напомнил фильм «Собака на сене». По ее словам, кто бы что ни делал, сколько бы ни было кандидатов на выборы, какие бы партии они ни представляли — для этой организации «ничего не важно», кроме «политической ангажированности».