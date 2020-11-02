МИД РФ ответил на призыв США направить в Карабах скандинавских миротворцев

https://static.news.ru/photo/8fd46a92-1cf4-11eb-8c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hampus Hagstedt/Swedish Armed Forces

Призыв США разместить в Нагорном Карабахе скандинавских миротворцев является не более чем предложением. Однако вопросы размещения в регионе миротворческих сил необходимо обсуждать с участниками конфликта, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Надо спрашивать у американцев, откуда взялись эти идеи и предложения. Все параметры возможных механизмов размещения миротворцев должны согласовываться в консультациях с участниками конфликта. Нам об этой идее известно то же, что и вам, — сказал Руденко журналистам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о возможности размещения в Карабахе миротворцев из Скандинавии. Он подчеркнул, что, по его мнению, в состав любых вооружённых миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта не должны входить страны-сопредседатели Минской группы, включая Соединённые Штаты или соседние страны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.