МИД РФ отреагировал на задержание российских журналистов в Минске

Посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием российских журналистов в ходе протестных акций в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Посольство занимается, — отметила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Российские дипломаты займутся этим случаем,
Ранее стало известно о задержании в Минске корреспондента РИА Новости. Журналист российского издания, имевший аккредитацию МИД Белоруссии,
СМИ сообщили о задержании более 200 человек в ходе протестных митингов в Белоруссии. Почти всех протестующих задержали в Минске, также есть сведения о задержанных в Витебске, Новогрудке, Гомеле, Светлогорске и Бобруйске. При разгоне манифестаций силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.