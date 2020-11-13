МИД РФ отреагировал на задержание российских журналистов в Минске

https://static.news.ru/photo/ccd18990-2756-11eb-bd54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием российских журналистов в ходе протестных акций в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посольство занимается, — отметила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Российские дипломаты займутся этим случаем, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании в Минске корреспондента РИА Новости. Журналист российского издания, имевший аккредитацию МИД Белоруссии, был задержан в ходе одной из протестных акций в районе «Площади перемен» и доставлен в РУВД Центрального района Минска. Кроме него, были задержаны ещё два журналиста из России.

СМИ сообщили о задержании более 200 человек в ходе протестных митингов в Белоруссии. Почти всех протестующих задержали в Минске, также есть сведения о задержанных в Витебске, Новогрудке, Гомеле, Светлогорске и Бобруйске. При разгоне манифестаций силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.