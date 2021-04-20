МИД РФ отреагировал на высылку с Украины российского дипломата

https://static.news.ru/photo/d57b1734-a1b6-11eb-8968-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ обнародовало заявление в связи с высылкой с Украины российского дипломата. Ведомство выразило решительный протест из-за недружественного шага украинской стороны.

Накануне стало известно, что МИД Украины объявил одного из советников российского посольства в Киеве персоной нон грата. Он обвиняется в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Москва назвала эти обвинения голословными и беспочвенными, подчеркнув, что сотрудник дипмиссии не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций.

В российском МИД заметили, что Киев позиционирует письменную ноту об объявлении персоной нон грата российского дипломата как симметричный ответ на устное объявление о высылке консула Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Ведомство поясняет, что украинский гражданин был задержан с поличным при совершении противоправных действий, когда пытался приобрести закрытые базы данных правоохранительных органов РФ.

Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов, — говорится в заявлении МИД РФ.

Министерство подчеркнуло, что с учётов всех обстоятельств высылка российского дипломата из Киева не может рассматриваться как симметричная мера. Потому Москва оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из сотрудников украинской дипмиссии в российской столице.

Ранее стало известно, что фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины призвала разорвать дипломатические отношения с Россией и провести мобилизацию резервистов в вооружённые силы страны. Такое заявление было сделано из-за эскалации напряжённости на российско-украинской границе. В тексте говорится, что Россия организовала кампанию информационно-психологического давления, а также ведёт военные приготовления на границе и в Крыму.