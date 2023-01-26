МИД РФ: отправка миссии ЕС в Армению обострит противоречия в регионе МИД РФ: появление миссии ЕС в Армении привнесет геополитическое противостояние в регион

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Появление представителей мониторинговой миссии Европейского союза в Армении (EUMA) привнесет в регион геополитическое противостояние и усилит противоречия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Заявленный гражданский характер миссии не должен вводить в заблуждение, так как она создается в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны, отметили в ведомстве.

Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, — отметили в ведомстве.

В МИД также высказали мнение, что попытки ЕС закрепиться в Армении и потеснить посреднические усилия РФ могут навредить интересам армян и азербайджанцев, связанным с возвращением к мирному развитию региона.

В сообщении отмечается, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники. Они будут реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации «на земле».

Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении, — отмечается в заявлении.

Параметры присутствия миссии ЕС в Армении будут определены в ближайшее время. Оно будет более масштабным, нежели мониторинговый механизм ЕС, действовавший в Армении с октября по декабрь прошлого года, добавили в МИД.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза утвердили гражданскую миссию в Армении для урегулирования обстановки в приграничных районах страны. В задачи EUMA входит создание условий для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Мандат миссии рассчитан на два года.

Представители миссии будут патрулировать приграничные районы Армении и направлять доклады о текущей обстановке в Брюссель. Миссия должна поспособствовать усилению влияния ЕС в Закавказье. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поприветствовал решение ЕС и сообщил, что армянские власти будут охотно сотрудничать с данной миссией и оказывать ей поддержку.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что деятельность миссии Евросоюза в Армении не должна использоваться для подрыва процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая процесс делимитации границы. В ведомстве подчеркнули, что развертывание миссии должно быть обеспечено с учетом интересов Азербайджана и осуществляться таким образом, чтобы не подрывать взаимное доверие.