МИД РФ объяснил отсутствие российского флага на встрече Лаврова и Пашиняна

https://static.news.ru/photo/8b79c3e2-2bff-11eb-9af5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Никол Пашинян Фото: Мария Захарова/facebook.com

Министерство иностранных дел России заявило, что государственный флаг РФ на встрече главы ведомства Сергея Лаврова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване отсутствовал в полном соответствии с дипломатической протокольной практикой.

Свою позицию МИД озвучил в Telegram-канале. В сообщении ведомства подчёркивается, что содержание переговоров важнее флагов.

У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идёт о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом, — отметили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило о встрече Лаврова и Пашиняна в 2019 году, когда в помещении, где прошли переговоры, также был только флаг Армении.

Как сообщал NEWS.ru, российского флага не было во время переговоров главы МИД и армянского премьера, однако он присутствовал во время встречи Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна.

В субботу, 21 ноября, в Ереван прибыла межведомственная делегация РФ, в которую кроме Лаврова также входят министр обороны Сергей Шойгу, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Алексей Оверчук.