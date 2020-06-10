МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/c331b1cc-ab22-11ea-833a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе. По его словам, это произойдёт в случае стабилизации эпидемической ситуации.

Насколько мне известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясной перспектива с динамикой самой пандемии, — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что ни одна из сторон не намерена сохранять нынешнюю ситуацию — это невыгодно для интересов государств.

Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. Я думаю, так и будет, как только эта всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль и соответствующие органы с нашей стороны и со стороны Белоруссии придут к однозначным выводам, — добавил Руденко.

NEWS.ru писал ранее, что глава российского МИД Сергей Лавров отправится с рабочим визитом в Белоруссию.