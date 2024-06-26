МИД РФ назвал предательством заявление секретаря Совбеза Армении о Карабахе Захарова: секретарь Совбеза Армении своим заявлением о Карабахе предал армян

Заявляя о том, что Россия виновна в сдаче Карабаха Азербайджану, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян предал весь армянский народ, заявила NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, есть вещи, которые невозможно комментировать, не имея медицинского образования, а слова армянского чиновника являются циничными и уничижающими.

Таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ. Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали жизни, полагали это исторически важным. Идеология страны долгие годы строилась на этих тезисах, люди откликались на призыв государства, политических деятелей. Они знали, за что идут в бой и жертвуют своим благополучием, за что обрекают своих жен и детей на вдовство и сиротство. Как можно их память таким циничным образом предавать? Обнулять то, что раньше называлось подвигом? — задалась вопросами дипломат.

Захарова считает, что армянский народ сам должен ответить, кто дал право «людям, сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ».

Для меня удивительно, как люди могут таким образом не просто безответственно, а уничижительно относиться к исторической памяти своей многострадальной нации, — подытожила она.

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Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия виновна в сдаче Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы.