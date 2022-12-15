МИД Молдавии вызвал российского посла из-за слов Захаровой о Санду МИД Молдавии вызвал российского посла Васнецова из-за слов Захаровой о Санду

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Нику Попеску

МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для вручения ноты протеста из-за высказываний представителя российского дипведомства Марии Захаровой о молдавском президенте Майе Санду. При этом вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску в эфире Jurnal TV назвал слова Захаровой «неприемлемой риторикой».

Захарова ранее прокомментировала новый молдавский кодекс о выборах, заявив, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл, не предпринимать действий в ущерб двусторонним отношениям. Представитель МИД также допустила, что Санду «врала», когда во время президентской избирательной кампании обещала защищать права нацменьшинств.

Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии, — рассказал Попеску.

За последние несколько месяцев российского посла вызвали в МИД Молдавии уже в третий раз.

Ранее Нику Попеску заявил, что министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова для дачи объяснений в связи с массовыми отключениями света на территории страны в конце ноября. По его словам, свет мог пропасть в результате обстрелов энергообъектов на Украине.