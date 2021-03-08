МИД ЛНР заявил о торможении Кравчуком урегулирования конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/6b2dc47e-8007-11eb-922d-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу, бывший президент страны Леонид Кравчук намеренно тормозит процесс мирного урегулирования ситуации в регионе. Об этом заявил глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Кравчук своими действиями обрекает переговорный процесс на дальнейшую пробуксовку. И при сохранении его нынешней тактики переговоров не стоит ждать положительной динамики. Дейнего предположил, что это делается сознательно и именно в этом заключается тактика Киева.

Несомненно, Киев способен договориться сам с собой, и это гораздо приятнее, чем урегулировать разногласия, <...> но Минские соглашения так не выполнить, и конфликт не прекратить, и господин Кравчук как опытный политик не может не понимать этого, — приводит слова Дейнего пресс-служба МИД ЛНР.

По его словам, Украина всячески стремится снять с себя ответственность и переложить вину на другую сторону. Министр считает, что если бы Киев хотел урегулирования конфликта, то предпринимал бы для этого шаги хотя бы в достижении компромисса с ЛНР и ДНР.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия не должна игнорировать сообщения о возможной подготовке киевскими властями наступления на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин.