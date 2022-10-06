В МИД Казахстана вызвали российского посла на жесткий разговор В МИД Казахстана назвали жестким разговор с послом России о ситуации с украинским дипломатом

Фото: Болат Шайхинов/РИА Новости

Разговор с послом России Алексеем Бородавкиным о высказывании представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу ситуации с дипломатом с Украины Петром Врублевским был «серьезным и довольно жестким», сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Казахстана. Захарова ранее выразила надежду, что Астана «примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста».

Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий, — сказали в МИД.

5 октября власти Казахстана отклонили требование России о высылке Врублевского, отметившегося русофобскими призывами. В Астане упрекнули Москву за неподобающий тон в отношениях между равными стратегическими партнерами.

Ранее посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД России. Ему было заявлено о категорической неприемлемости ситуации с Врублевским. В ведомстве подчеркнули, что он вернулся в Астану и посещает дипломатические приемы как глава дипмиссии. В Москве выразили надежду, что Казахстан примет меры для его окончательной высылки.

Ранее Врублевский заявил о желании Киева «убить как можно больше русских». Захарова назвала его «послом террористического режима».