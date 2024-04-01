МИД Казахстана дал совет своим гражданам в России МИД Казахстана рекомендовал своим гражданам в России носить документы

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров предупредил граждан страны в России о необходимости иметь все документы при себе, чтобы в случае необходимости предъявить их сотрудникам правоохранительных органов, сообщил ТАСС. По его словам, находящиеся в РФ граждане Казахстана пока не обращались в дипмиссию с какими-либо жалобами.

Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности, — объяснил дипломат на брифинге.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям. После они устроили пожар и скрылись. Вскоре подозреваемые были задержаны в Брянской области.

Следственные органы России к настоящему моменту установили личности 134 погибших во время теракта. Продолжаются работы с потерпевшими, которые дают показания о произошедшем в концертном зале Красногорска. Согласно последней информации МЧС России, число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551. Погибли 144 человека, среди них пятеро детей.