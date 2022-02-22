МИД Грузии рекомендовал дипломатам вывезти семьи с Украины

МИД Грузии рекомендовал дипломатам, работающим на Украине, вывезти из страны членов своих семей, если у них возникнет такое желание, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД, уточнив, что руководитель грузинской дипломатической миссии и сотрудники на Украине при этом остаются на своих рабочих местах.

Грузинским дипломатам выдана рекомендация в случае возникновения желания вывезти членов своих семей, — сказано в заявлении.

По состоянию на середину февраля свыше десяти стран призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда. В их числе США, Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия, Япония, страны Балтии и другие. Кроме того, дипмиссии ряда государств эвакуировали своих сотрудников на Украине.

Так, эвакуируют из Киева своих дипломатов США, Великобритания, Израиль, также рекомендовавший своим гражданам не ездить на Украину. Пока воздерживается от рекомендаций Чехия, но МИД сообщает, что для сограждан «делаются конкретные шаги для обеспечения безопасности». Греция пока не даёт рекомендаций уехать, но рекомендует связаться с посольством своей страны.

Евросоюз призвал покинуть страну неосновной персонал представительства, но это не означает эвакуацию сотрудников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает частичной эвакуации дипломатов из России, но сейчас посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.