МИД Белоруссии вызвал представителя ЕС из-за ситуации на границе с Литвой Белорусский МИД вызвал временных поверенных Литвы и ЕС

МИД Белоруссии вызвал временных поверенных Литвы и Евросоюза, сообщил близкий к белорусскому дипведомству Telegram-канал «Глас МИДа». Поводом послужили очереди на границе, в которых люди находятся до нескольких суток. В Минске расценивают ситуацию, как нарушение официальным Вильнюсом фундаментальных прав человека на гуманное обращение.

Отмечается, что литовская сторона искусственно создала очереди на границе и граждане, находящиеся в ней, имеют законное право провозить продукты питания и лекарственные средства для личного пользования. МИД призывал Вильнюс «отказаться от позорной практики унижения» простых людей.